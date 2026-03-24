Уряд Молдови схвалив надзвичайний стан в енергетиці, не виключає віялових відключень

Уряд Молдови схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів, а прем'єр-міністр Александру Мунтяну не виключив можливості віялових відключень, оскільки "ситуація залишається складною" через удари РФ по Україні.

Відповідне рішення щодо надзвичайного стану має бути винесене на голосування депутатів на позачерговому засіданні парламенту о 17:00.

"Реальність навколо нас стала жорсткішою (...) Війна, розв'язана Росією проти України, б'є по критичній інфраструктурі сусідньої країни. У той же час, вона створює ланцюгові ефекти в усьому регіоні і вже безпосередньо впливає на нас тут, в Республіці Молдова. Наслідки дій Російської Федерації більше не можна ігнорувати", – заявив Мунтяну.

Прем'єр-міністр попросив усі компетентні установи "діяти негайно", запевнив, що влада продемонструє "прозорість у прийнятті рішень" і що вона буде оперативно інформувати населення.

За словами Сергія Дякону, голови Національного центру управління в кризових ситуаціях (CNMC), "технічні збої свідчать про серйозне коротке замикання, що вимагає спеціального втручання". "

Надзвичайний стан дозволяє державі діяти швидко і скоординовано, щоб обмежити наслідки кризи, захистити життя і безпеку людей, а також забезпечити безперебійне надання основних послуг. Це сприяє швидкому втручанню у випадку відключень, виділенню необхідних ресурсів для відновлення лінії "Ісакча – Вулкенешти", а також коригуванню тарифів у стислі терміни для запобігання дефіциту палива та забезпечення роботи критично важливих послуг.

CNMC спільно з Міністерством енергетики розробляє комплекс заходів для мобілізації ресурсів та координації установ, забезпечення енергопостачання та функціонування критичної інфраструктури. Передбачені превентивні дії для установ, економічних агентів та операторів, перевірка альтернативних джерел енергії, адаптація інституційних процедур для швидкого реагування на ризики, енергозбереження в години пік, обмеження наслідків у разі відключень та впровадження планів безперервності життєво важливих послуг, таких як водопостачання, енергетика, охорона здоров'я, громадський порядок та соціальні послуги.

У цей період громадян закликають дбайливо користуватися електроенергією, уникати перевантаження електроприладів, заздалегідь заряджати телефони та основні пристрої, забезпечити наявність альтернативних джерел освітлення, не користуватися ліфтами в разі перепадів напруги, а також стежити за офіційною інформацією, яку передають органи влади.

ЛЕП "Ісакча – Вулканешти" – основний канал імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.

Вона відключилась увечері 23 березня, коли, як повідомлялось, Одесу атакували російські дрони.

Також стало відомо, що поблизу пошкодженої інфраструктури високовольтної лінії у Молдові знайшли уламки БпЛА.