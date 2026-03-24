Удар РФ по Україні призвів до відключення лінії електропередачі у Молдові

Увечері 23 березня на тлі атак РФ на Україну відключилась транскордонна лінія електропередачі "Ісакча – Вулканешти", що з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Судячи з даних Moldelectrica, відключення сталося приблизно після 19:00.

Національний центр управління кризовими ситуаціями ближче до ночі повідомив, що "внаслідок обстрілів критичної інфраструктури в Україні існує ризик пошкодження лінії "Ісакча – Вулканешти", яка є важливим елементом регіональної та національної енергосистеми".

"Влада в режимі реального часу відстежує ситуацію. Міністерство енергетики Молдови повернеться з оновленнями та додатковою інформацією", – повідомив Центр.

У ніч на 24 березня Одесу атакували російські дрони, внаслідок чого у деяких районах міста зникла електроенергія.

Молдовська президентка Мая Санду підтвердила, що російські удари по Україні вплинули і на Молдову.

"Вночі внаслідок ударів було перервано ключове енергетичне сполучення Молдови з Європою. Альтернативні маршрути вже налагоджено, але ситуація залишається нестабільною. Відповідальність за це несе виключно Росія", – написала вона у своєму Х.

Нагадаємо, на початку лютого у Молдові стався частковий блекаут через проблеми в енергомережах України. На лінії 400 кВ "Ісакча – Вулканешти – МДРЕС" зафіксували падіння напруги, що викликало аварійний збій в національній енергосистемі.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.