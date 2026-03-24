Біля пошкодженої ЛЕП у Молдові знайшли уламки БпЛА

Поблизу пошкодженої інфраструктури високовольтної лінії у Молдові знайшли уламки БпЛА, у зв’язку з чим туди викликали вибухотехніків.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявили у Національному центрі управління кризами.

У Центрі зазначили, що безпосередньо неподалік пошкодженої інфраструктури ЛЕП виявили уламки безпілотників, що вимагає обмеження доступу для технічних команд та попередньої роботи вибухотехніків.

Додають, що паралельно команди операторів системи передачі електроенергії Молдови, України та Румунії проводять узгоджені технічні перевірки.

Тривалість ремонту буде зрозуміла після того, як електрики зможуть оглянути місце пошкоджень.

ЛЕП "Ісакча – Вулканешти", яка є основним каналом імпорту електроенергії з Румунії до Молдови, відключилась увечері 23 березня, коли Одесу атакували російські дрони.

Нещодавно на території Молдови у прикордонні з Україною вчергове знайшли уламки російського ударного БпЛА з бойовою частиною.