Кубілюс продовжить "ракетний тур" для України у Швеції, Франції та Норвегії

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс продовжує "ракетний тур" державами ЄС з метою термінового постачання в Україну ракет для ППО: 26 березня він вирушить у Швецію, а потім – у Францію та Норвегію.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, єврокомісар повідомив у середу, 25 березня.

Кубілюс домовлятиметься про постачання ракет ППО для України у Швеції, Франції та Норвегії.

"Ми відвідали Польщу, ми відвідали Німеччину, ми відвідали Італію. Завтра ми вирушаємо до Швеції. Потім ми вирушаємо до Франції, можливо, до Норвегії, можливо, до деяких інших країн", – повідомив Кубілюс.

Він додав, що "протиповітряна оборона та виробництво ракет для протиповітряної оборони – це критично важливе питання сьогодення, і не лише для Європи".

"Ми повинні розуміти це, особливо з огляду на війну в Ірані, коли, за повідомленнями ЗМІ, протягом перших п'яти днів як американські війська, так і війська країн Перської затоки використали близько 800 протибалістичних ракет системи Patriot", – розповів єврокомісар.

Він нагадав, що на рік Україна потребує близько 2000 протибалістичних ракет Patriot, у той час як весь обсяг виробництва ракет Patriot у Сполучених Штатах становить близько 750 одиниць.

"Нам дійсно потрібно, насамперед , наростити виробництво протибалістичних ракет у Європі", – зробив висновок Андрюс Кубілюс.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс розпочав "ракетний тур" для України з Польщі.

Кубілюс розповів, що у ЄС шукають варіанти, як уникнути дефіциту ракет ППО для України в умовах війни на Близькому Сході.

Раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння тим, що зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід.