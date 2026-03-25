Кубилюс продолжит "ракетный тур" для Украины в Швеции, Франции и Норвегии

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс продолжает "ракетный тур" по государствам ЕС с целью срочной поставки в Украину ракет для ПВО: 26 марта он отправится в Швецию, а затем – во Францию и Норвегию.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, еврокомиссар сообщил в среду, 25 марта.

"Мы посетили Польшу, мы посетили Германию, мы посетили Италию. Завтра мы отправляемся в Швецию. Затем мы едем во Францию, возможно, в Норвегию, возможно, в некоторые другие страны", – сообщил Кубилюс.

Он добавил, что "противовоздушная оборона и производство ракет для противовоздушной обороны – это критически важный вопрос сегодняшнего дня, и не только для Европы".

"Мы должны понимать это, особенно учитывая войну в Иране, когда, по сообщениям СМИ, в течение первых пяти дней как американские войска, так и войска стран Персидского залива использовали около 800 противобаллистических ракет системы Patriot", – рассказал еврокомиссар.

Он напомнил, что в год Украина нуждается примерно в 2000 противобаллистических ракет Patriot, в то время как весь объем производства ракет Patriot в Соединенных Штатах составляет около 750 единиц.

"Нам действительно нужно, прежде всего действительно, нарастить производство противобаллистических ракет в Европе", – сделал вывод Андрюс Кубилюс.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс начал "ракетный тур" для Украины из Польши.

Кубилюс рассказал, что в ЕС ищут варианты, как избежать дефицита ракет ПВО для Украины в условиях войны на Ближнем Востоке.

Ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность тем, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны в Украине, направляются сейчас на Ближний Восток.