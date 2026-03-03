В ЄС шукають рішення, щоб події в Ірані не вплинули на постачання ППО Україні

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс розповів, що наразі в ЄС шукають варіанти того, як уникнути впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кубілюс заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Єврокомісар визнав, що події навколо Ірану можуть вплинути на глобальні постачання ракет для систем протиповітряної оборони і створити затримки з постачанням для України.

"Це, безумовно, викликає занепокоєння і в нас, адже ракети для систем протиповітряної оборони зараз дуже активно використовуються збройними силами США, Ізраїлю, арабських країн тощо", – зазначив Кубілюс.

Як розповів єврокомісар, щорічний обсяг виробництва американських ракет для систем Patriot становить близько 700 одиниць, тобто він обмежений.

"Тут може виникнути питання, як гарантувати, щоб постачання Україні не постраждали. Це одне зі стратегічних питань, які ми зараз розглядаємо", – додав Кубілюс.

За його словами, вже цього тижня він особисто розпочне так званий "ракетний тур", під час якого відвідає європейських виробників, щоб пришвидшити передачу ракет Україні.

Водночас Кубілюс визнав, що Європа не виробляє ракети до систем Patriot, що ускладнює швидке вирішення проблеми.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що затяжна та інтенсивна війна на Близькому Сході вплине на кількість засобів ППО, які отримуватиме Україна.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників не забувати про потреби України в допомозі на тлі посилення військової напруженості на Близькому Сході.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп у контексті своєї війни в Ірані похвалив рівень запасів боєприпасів США, хоча й зазначив, що кількість запасів все ж не відповідає його очікуванням. При цьому він дорікнув попереднику Джо Байдену, що той "віддав все Зеленському".