В ЄСПЛ відзначили Україну за позитивні зрушення у закритті прецедентних судових справ

Комітет міністрів Ради Європи у своєму щорічному звіті відзначив прогрес України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини, які призвели до закриття 97 справ.

У звіті Ради Європи особливо наголошується на позитивних зрушеннях в Україні. Зазначається, що серед досягнень – закриття 11 прецедентних справ у 2025 році.

Серед них – дві справи, виконання яких перебувало під посиленим наглядом з боку Ради Європи.

Йдеться про прецедентну справу судді Олександра Волкова щодо незалежності та неупередженості судової влади. Відомо, що рішення у справі було винесене у 2013 році на користь Волкова, якого незаконно звільнили з посади у Верховному Суді. У грудні 2025 року ЄСПЛ завершив нагляд за справою.

Також у звіті відзначили групу справ Петухова (№ 2), яка стосувалася системної проблеми відсутності зменшення довічних вироків в Україні. У своєму рішенні Суд зазначив, що Україна повинна створити систему перегляду довічних вироків. Комітет Ради Європи привітав значний прогрес, досягнутий українською владою, попри повномасштабне російське вторгнення, у впровадженні складної правової реформи. Там також відзначили ефективність механізму перегляду довічних вироків.

Також у звіті відзначили ще дев’яти провідних справ, які були закриті у 2025 році. Серед них зокрема ті, що стосуються різних порушень, пов’язаних із митними правилами, які закрили внаслідок законодавчих змін або змін у судовій практиці.

Україна входить до трійки держав-членів Ради Європи за кількістю закритих справ у ЄСПЛ. Також вона була серед країн із найбільшою загальною кількістю нових справ, поданих до Комітету міністрів для нагляду, та з найбільшою кількістю справ, що очікують на виконання, додали у звіті.

Нагадаємо, в лютому ЄСПЛ відхилив скарги проти України щодо збитого над Донбасом рейсу MH17.

А 9 липня 2025 року ЄСПЛ визнав порушення Росією багатьох статей Європейської конвенції з прав людини у великій міждержавній справі, що об’єднала скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.