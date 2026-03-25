В ЕСПЧ отметили Украину за положительные сдвиги в закрытии прецедентных судебных дел

Комитет министров Совета Европы в своем ежегодном отчете отметил прогресс Украины в выполнении решений Европейского суда по правам человека, которые привели к закрытию 97 дел.

Об этом говорится в отчете, который имеется в распоряжении "Европейской правды".

В отчете Совета Европы особо отмечаются положительные сдвиги в Украине. Отмечается, что среди достижений – закрытие 11 прецедентных дел в 2025 году.

Среди них – два дела, выполнение которых находилось под усиленным надзором со стороны Совета Европы.

Речь идет о прецедентном деле судьи Александра Волкова, касающемся независимости и беспристрастности судебной власти. Известно, что решение по делу было вынесено в 2013 году в пользу Волкова, которого незаконно уволили с должности в Верховном Суде. В декабре 2025 года ЕСПЧ завершил надзор за делом.

Также в отчете отмечена группа дел Петухова (№ 2), касавшаяся системной проблемы отсутствия смягчения пожизненных приговоров в Украине. В своем решении Суд отметил, что Украина должна создать систему пересмотра пожизненных приговоров. Комитет Совета Европы приветствовал значительный прогресс, достигнутый украинскими властями, несмотря на полномасштабное российское вторжение, во внедрении сложной правовой реформы. Там также отметили эффективность механизма пересмотра пожизненных приговоров.

Также в отчете отметили еще девять ведущих дел, которые были закрыты в 2025 году. Среди них, в частности, те, которые касаются различных нарушений, связанных с таможенными правилами, которые закрыли в результате законодательных изменений или изменений в судебной практике.

Украина входит в тройку государств-членов Совета Европы по количеству закрытых дел в ЕСПЧ. Также она была среди стран с наибольшим общим количеством новых дел, поданных в Комитет министров для надзора, и с наибольшим количеством дел, ожидающих исполнения, добавили в отчете.

Напомним, в феврале ЕСПЧ отклонил жалобы против Украины по поводу сбитого над Донбассом рейса MH17.

А 9 июля 2025 года ЕСПЧ признал нарушение Россией многих статей Европейской конвенции по правам человека в крупном межгосударственном деле, объединившем жалобы Украины и Нидерландов против России относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года, а также в связи со сбиванием рейса MH17.