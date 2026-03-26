Частину Хорватії накрила снігова буря: оголошено "червоний рівень" небезпеки

У Хорватії фіксують різке погіршення погодних умов: через снігову бурю Державний гідрометеорологічний інститут оголосив "червоний рівень" небезпеки для трьох регіонів.

Про це пише Večernji list, передає "Європейська правда".

Через сильний сніг та штормовий вітер постраждав рух вантажних автомобілів і фур з причепами з внутрішньої частини країни в бік Адріатичного узбережжя та навпаки.

У прибережних районах пориви вітру сягають ураганної сили, що робить пересування мостами та відкритими ділянками доріг вкрай небезпечним.

Рятувальні служби закликають водіїв не вирушати в дорогу без крайньої потреби та обов’язково мати повне зимове спорядження.

У лютому сильні снігопади в Німеччині призвели до скасування десятків рейсів в аеропорту Мюнхена. Також повідомляли про збої в роботі аеропорту Відня.