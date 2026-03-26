Часть Хорватии накрыла снежная буря: объявлен "красный уровень" опасности

В Хорватии отмечается резкое ухудшение погодных условий: из-за снежной бури Государственный гидрометеорологический институт объявил "красный уровень" опасности для трёх регионов.

Об этом пишет Večernji list, передает "Европейская правда".

Из-за сильного снега и штормового ветра пострадало движение грузовых автомобилей и фур с прицепами из внутренних районов страны в сторону Адриатического побережья и обратно.

В прибрежных районах порывы ветра достигают ураганной силы, что делает передвижение по мостам и открытым участкам дорог крайне опасным.

Спасательные службы призывают водителей не выезжать на дорогу без крайней необходимости и обязательно иметь полное зимнее снаряжение.

В феврале сильные снегопады в Германии привели к отмене десятков рейсов в аэропорту Мюнхена. Также сообщалось о сбоях в работе аэропорта Вены.