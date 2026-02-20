Негода спричинила збої у роботі аеропорту Мюнхена

Сильні снігопади в Німеччині призвели до скасування десятків рейсів в аеропорту Мюнхена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Снігопад, який розпочався в четвер та продовжився у п’ятницю, спричинив значні перебої в роботі польотів в аеропорту Мюнхена. Зльоти та посадки затримуються або скасовуються, повідомили в керівництві летовища.

У четвер було скасовано сто рейсів, а станом на ранок п'ятниці – ще 50 рейсів, повідомив речник аеропорту.

Пасажирам, які чекають на свій рейс, радять заздалегідь перевірити його статус та зв'язатися безпосередньо зі своєю авіакомпанією.

Поки невідомо, коли Мюнхенський аеропорт відновить свою роботу.

У п'ятницю, 20 лютого, повідомили про збої в роботі аеропорту Відня.

Нещодавно сильний снігопад та дощі в Румунії призвели до зникнення електроенергії у 200 тисяч споживачів.

Нагадаємо, 15 лютого найбільший міжнародний аеропорт в Нідерландах "Схіпхол" скасував 170 рейсів через сніжну погоду.