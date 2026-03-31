У Литві заявили, що Україна має інформувати країни Балтії про "заблукалі" дрони

Україна повинна інформувати країни Балтії про безпілотники, що літають поблизу їхніх територій.

Так вважає заступник міністра національної оборони Литви Томас Годляускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Один з меседжів полягає в тому, що українці повинні ділитися цією інформацією, якщо вони бачать, відстежують і знають, що той чи інший безпілотник збитий або загублений. На рівні служби така інформація має надходити природним чином і про неї мають бути поінформовані держави", – сказав Годляускас на пресконференції у вівторок.

"Відповідно, в наших власних інтересах мати тут стійку, ефективну систему протиповітряної оборони, максимально використовуючи уроки і хороші практики, які Україна використовує в боротьбі з безпілотниками", – сказав він.

Головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що з Україною ведуться переговори про можливість попередження країн Балтії про польоти безпілотників біля їхніх кордонів.

Заступник міністра повідомив, що міністр національної оборони Литви Робертас Каунас, який відвідав Україну минулого тижня, обговорював з київськими колегами питання обміну інформацією та протиповітряної оборони.

"Я думаю, що на політичному рівні ми неодноразово говорили не тільки про протиповітряну оборону України, але й про те, що виникає актуальність і про той досвід, який має Україна. Це точно не те, що народилося зараз, і не те, про що ми почали говорити зараз. Обмін отриманими уроками триває вже чотири роки", – сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня в повітряному просторі Естонії перебувало менш як 10 іноземних безпілотників, Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) перевіряє три місця, де вони могли впасти.

Також повідомлялося, що під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві. МЗС України перепросило у країн Балтії за ці інциденти.