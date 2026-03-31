В Литве заявили, что Украина должна информировать страны Балтии о "заблудившихся" дронах

Украина должна информировать страны Балтии о беспилотниках, летающих вблизи их территорий.

Так считает заместитель министра национальной обороны Литвы Томас Годляускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Один из месседжей заключается в том, что украинцы должны делиться этой информацией, если они видят, отслеживают и знают, что тот или иной беспилотник сбит или утерян. На уровне службы такая информация должна поступать естественным образом и о ней должны быть проинформированы государства", – сказал Годляускас на пресс-конференции во вторник.

"Соответственно, в наших собственных интересах иметь здесь устойчивую, эффективную систему противовоздушной обороны, максимально используя уроки и хорошие практики, которые Украина использует в борьбе с беспилотниками", – сказал он.

Главный советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что с Украиной ведутся переговоры о возможности предупреждения стран Балтии о полетах беспилотников возле их границ.

Замминистра сообщил, что министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас, который посетил Украину на прошлой неделе, обсуждал с киевскими коллегами вопросы обмена информацией и противовоздушной обороны.

"Я думаю, что на политическом уровне мы неоднократно говорили не только о противовоздушной обороне Украины, но и о том, что возникает актуальность и о том опыте, который имеет Украина. Это точно не то, что родилось сейчас, и не то, о чем мы начали говорить сейчас. Обмен полученными уроками продолжается уже четыре года", – сказал он.

Напомним, в ночь на 31 марта в воздушном пространстве Эстонии находилось менее 10 иностранных беспилотников, Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) проверяет три места, где они могли упасть.

Также сообщалось, что во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. Перед тем дрон разбился в Литве. МИД Украины принес извинения у стран Балтии за эти инциденты.