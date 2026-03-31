У повітряному просторі Естонії перебувало до 10 дронів, перевіряють три локації

У ніч проти 31 березня в повітряному просторі Естонії перебувало менш як 10 іноземних безпілотників, Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) перевіряє три місця, де вони могли впасти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Керівник відділу стратегічних комунікацій генштабу Сил оборони Естонії полковник Уку Арольд розповів на пресконференції, що це була четверта ніч масованої атаки українських дронів на військову інфраструктуру та інфраструктуру, що підтримує війну, в північно-західній частині Росії.

"Унаслідок цієї ситуації вночі на територію Естонії також потрапили кілька дронів, водночас ніхто не питав в Естонії дозволу на це", – сказав Арольд.

Естонія відстежувала дрони і вела моніторинг повітряного простору спільно з союзниками.

Сили оборони відправили жителям три оповіщення про небезпеку відповідно до того, в якому регіоні загроза починала реалізовуватися. Перше попередження було розіслано до потрапляння дронів у повітряний простір Естонії. Безпілотники входили в повітряний простір країни кілька разів, загроза минула вранці.

Кількість виявлених або передбачуваних дронів на території Естонії становить менш як десять.

Дрони летіли з півдня і сходу, жодного апарату не зафіксовано із заходу або півночі. У тих повітах, які були вказані в сповіщенні про тривогу, дрони або вже перебували, або ось-ось мали увійти, прокоментував Арольд глибину проникнення безпілотників на територію Естонії. "Зрештою поза зоною підвищеної небезпеки залишилися тільки Ляенемаа і острови", – додав він.

Деякі дрони рухалися над Естонією по прямій траєкторії, інші – ні. Винищувачі союзників ідентифікували безпілотники, що летіли в небі, і були готові їх збити.

"Винищувачі союзників у певних випадках виявляли і бачили дрони, можливість для пострілу була. Однак тут завжди є два моменти для оцінки: доцільність – чи піде він сам – і безпека, оскільки ми живемо в мирний час. Якщо є ризик того, що ракета або уламки дрона впадуть у місці, де можуть постраждати люди, або потраплять на територію іншої держави, постріл не робиться", – сказав Арольд.

Зони небезпеки визначали виходячи з реальної ймовірності переміщення дронів.

"У нас немає доказів того, що хтось навмисно залетів у Рапламаа або Пярнумаа. На дрони впливають різними засобами, через що вони не роблять того, що повинні були – знищувати російську військову машину – і можуть опинитися дуже далеко від цілі", – пояснив Арольд.

Станом на ранок PPA перевіряв три локації, де дрони могли впасти. В одній із них, у волості Кастре Тартуського повіту, поліція виявила уламки безпілотника. Протягом доби до PPA надійшло 49 повідомлень від громадян, відомство перевіряє інформацію.

Естонія планує розвивати ешелоновану протиповітряну оборону. Арольд підкреслив, що такого "захисного купола", через який нічого не може просочитися, ще не винайшли.

Також повідомлялося, що під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві. МЗС України перепросило у Країн Балтії за ці інциденти.