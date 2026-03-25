У Латвії показали фото українського БпЛА, що "заблукав" і розбився на території країни

Міноборони Латвії опублікувало фотографії уламків апарата, ідентифікованого як український, що розбився вночі 25 березня біля латвійського села неподалік кордонів з Білоруссю.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Латвії опублікувало фото БпЛА, який минулої ночі розбився неподалік села Доброчина Краславського краю, приблизно за 12-15 км від кордону з Білоруссю. На фото видно окремі металеві фрагменти та двигун.

Апарат, схоже, вибухнув, зачепившись за верхівку дерева – у нього понівечена крона, видно обламані та обвуглені гілки. Поруч з місцем детонації горіла трава.

Військові на брифінгу розповіли, що це один з двох дронів, які вночі залетіли на територію Латвії – перший зрештою вилетів до РФ, пробувши в повітряному просторі країни 24 хвилини.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив, що дрон ідентифікували як український.

Кілька українських безпілотників "заблукали" також на територію Естонії. За даними естонської сторони, ця група БпЛА прямувала атакувати російський порт Усть-Луга, від якого до Естонії – менше 30 км. Найкоротший маршрут від території України до ключових портів РФ біля Петербурга пролягає уздовж східних кордонів Латвії та Естонії.