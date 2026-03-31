Як Польща почала готуватися до виборів і які сюрпризи можуть чекати Україну

Попри те, що наступні парламентські вибори у Польщі пройдуть лише за півтора року – восени 2027 року, виборча кампанія вже стартувала.

Відтепер усі ключові рішення ухвалюватимуть з огляду на вплив цих кроків на передвиборчі розклади.

Швидше за все, головна суперечка крутитиметься навколо відносин із ЄС та США, відкинувши на другий план дебати щодо України та українських біженців.

Втім, очікувати прориву у відносинах також не варто – виборча кампанія проходить на тлі подальшого погіршення ставлення поляків до українців.

Польща між ЄС та Трампом: як сусіди почали готуватися до виборів-2027 і чого чекати Україні.

На початку березня консервативна партія "Право і справедливість" ("ПіС"), яку 2023 року після восьми років правління усунули від влади, на початку березня розпочала передвиборчий марафон.

Перший крок вона зробила саме у Кракові, оголосивши своїм кандидатом на пост прем’єра Пшемислава Чарнека. Він відомий, зокрема, своєю гострою критикою спільноти ЛГБТ і демонстративною відданістю католицьким цінностям. А водночас це гострий на язик та харизматичний юрист, який впевнено почувається і в медіа, і на передвиборчих мітингах.

"Ми сідаємо до цього добре змащеного, підготовленого швидкісного потяга. Я маю бути машиністом, який вестиме його до перемоги Польщі", – такою метафорою Чарнек прокоментував свою номінацію.

Проте не менш важливим є інше: висунення кандидата на прем’єра за півтора року до парламентських виборів свідчить про те, що "Право і справедливість" має намір задавати тон усій кампанії. А передусім – завчасно почати боротьбу за виборців на правому фланзі.

Партія вже давно втрачає підтримку електорату: його переманили радикальні праві сили.

Поки права опозиція енергійно розпочинає кампанію, у владних колах наразі, схоже, панує тиша.

Стратегія "Громадянської коаліції" прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска – представляти всю правицю як небезпечних радикалів, яких може стримати лише їхня поміркована партія.

"Отже, проти нас три "Конфедерації". Боятися немає чого, але й недооцінювати їх не можна. Одне відомо напевне: 2027 року Польщу чекає гра ва-банк", – каже Туск.

"Конфедерація" – одна з ультраправих партій, яка, попри підтримку кільканадцяти відсотків виборців, викликає неприязнь у значної частини польського суспільства.

Ця стратегія дає свої результати, про що свідчить нинішня підтримка партії Туска – понад 31% впродовж кількох місяців.

Натомість головним клопотом Дональда Туска може стати низький рівень електоральної підтримки його менших коаліційних партнерів. Існує чималий ризик сценарію, за якого партія Туска навіть якщо й переможе на виборах 2027 року, то не зможе сформувати більшість у парламенті й утриматися при владі.

Тож останніми днями знову почала лунати ідея, щоб партії урядової коаліції пішли на вибори єдиним списком.

В цілому тема України та українських біженців, яка була дуже актуальна під час президентської кампанії 2025 року, на нових виборах поступово відходить на другий план.

Ключовим словом у майбутній виборчій кампанії може стати "суверенітет". Саме навколо нього і точаться найгостріші дебати.

Політичний спір дедалі більше концентрується довкола питання ставлення Польщі до західних партнерів: Європейського Союзу і все менш передбачуваних Сполучених Штатів.

Саме бурхлива міжнародна ситуація може визначити характер виборчої кампанії, яка вже восени 2027 року вирішить майбутнє Польщі.

