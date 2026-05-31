Президент Румунії показав фрагменти "Шахеда", що влетів у дах багатоповерхівки в Галаці

Президент Румунії Нікушор Дан показав фрагменти безпілотника, який врізався у дах багатоповерхівки у Галаці, та повідомив, що експертиза підтвердила попередні висновки щодо того, що це російський "Шахед" / "Герань-2".

Нікушор Дан заявив, що технічна експертиза, проведена румунськими фахівцями, не залишає сумнівів у тому, що в багатоповерхівку у Галаці врізався російський безпілотник "Герань-2", він же "Шахед".

Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.



Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.



– Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 31, 2026

Зокрема, на виявлених фрагментах безпілотника знайдено відповідний напис кирилицею. Компоненти електроніки, навігаційних систем, контролерів, інші елементи відповідають тому, що було в інших апаратах "Герань-2", які знаходили на території Румунії.

"Той факт, що такий апарат врізався у багатоквартирний будинок в Румунії, спричинивши поранення людей і матеріальну шкоду – вкрай серйозний, і лише Росія несе відповідальність за це. Безпека румунських громадян і недоторканність національної території – фундаментальні обов’язки румунської держави, і ми захищатимемо їх з усією рішучістю", – наголосив президент Румунії.

Він додав, що про результати румунської експертизи повідомлять партнерів у НАТО та ЄС.

"Румунія продовжить діяти спільно з партнерами задля посилення безпеки східних кордонів Альянсу і захисту своїх громадян. Румунія не буде ігнорувати чи применшувати жоден інцидент, що ставить під загрозу життя наших громадян, національну безпеку чи суверенітет", – наголосив Нікушор Дан.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.

Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії та Молдови.

У Міноборони Румунії того ж ранку повідомили, що безпілотник ідентифікували як російський апарат типу "Герань-2".

Румунія після інциденту викликала російського посла, а згодом оголосила про рішення закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула. В МЗС РФ пригрозили "заходами" у відповідь на це.