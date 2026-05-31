Президент Румунії вимагає від РФ обстрілювати Україну без загрози для його співгромадян

Румунський лідер Нікушор Дан у інтерв’ю британській компанії BBC заявив, що Росія має змінити тактику обстрілів України, замість заяв про потребу припинити ці атаки.

Розмова президента Румунії відбулася у програмі Weekend в ефірі BBC у неділю.

Президент Дан відповідав на запитання ведучих про дії Румунії у цій ситуації і визнав, що дронові інциденти стають дедалі більш загрозливими для його країни.

"У нас за останні 2 роки було, мабуть, 20 чи 30 інцидентів з дронами. Спершу у них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один, з вибухівкою, який на щастя не вибухнув", – розповів він.

З цього, президент Румунії зробив висновок у ефірі про те, що Росія має змінити атаки і продовжити удари по Україні, але так, щоби не зачіпати його країну.

"Це стає загрозою для румунських громадян. Тому коли росіяни б’ють по (українських) містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам", – заявив Дан і пригрозив, що у іншому разі може вигнати посла РФ з його країни.

Привертає увагу те, що у цьому інтерв’ю Нікушор Дан жодного разу не сказав про протиправність ударів РФ по Україні і про необхідність їхнього припинення, вимагаючи лише забезпечити, щоби удари по українських цілях не завдавати шкоди румунам.

Утім, у п’ятницю у розмові із Володимиром Зеленським Нікушор Дан зробив заяву також про те, "Росія має припинити свої атаки" і на Україну.

Недільне інтерв’ю Дана викликало обурені коментарі від низки румунських дописувачів, що зазначають, що "ця заява позбавлена людяності".