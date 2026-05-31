Партія проєвропейського прем’єра Вірменії має шанс отримати впевнену більшість – опитування

Партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за підсумками виборів 7 червня має шанс отримати переконливу більшість у парламенті.

Як повідомляє Euronews, пише "Європейська правда", такими є результати опитування Breavis.

Опитування Breavis щодо парламентських виборів у Вірменії, збір даних для яких тривав 5-11 травня серед 1551 респондента, прогнозують впевнену перемогу "Громадянського договору" Пашиняна над фрагментованою опозицією.

За його результатами, партія Нікола Пашиняна серед виборців, які визначилися зі своїм голосом, набирає близько 65%, тож має шанси отримати впевнену більшість у парламенті.

Серед опозиційних сил ніхто не отримує понад 12%.

Нагадаємо, цього тижня Росія почала економічний тиск на Вірменію та відкликала посла для консультацій.

Агентство Reuters на основі спілкування із представниками західних розвідок та документів розповіло, як Росія намагається відвернути перемогу Пашиняна, побоюючись, що його переобрання закріпить прозахідний курс Вірменії.

