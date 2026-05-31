США прискорять вихід з Європи, нові погрози Лукашенка, Орбан хоче в ООН: все за вихідні

Глава Пентагону розкритикував Європу і визнав, що Сполучені Штати багато чого навчилися в України у сфері дронів.

Видання Welt am Sonntag пише, що США хочуть скоротити військову присутність у Європі швидше, ніж передбачалося, а топгенерал Німеччини каже, що Європі потрібна визначеність від США щодо військової співпраці.

Туск закликав європейців серйозно ставитися до слів та дій Кремля, а очільниця уряду Данії впевнена, що Європу чекає нова хвиля російської агресії.

Все важливе і цікаве за вихідні, 30 та 31 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Нові погрози Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пригрозив ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні, координати якої нібито має Мінськ, після слів командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді про визначення українськими військовими 500 цілей на білоруській території.

"Вони може і визначили 500 цілей – дякую, що у нас для них є 500 цілей – у нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім неподалік від Білорусі. Вони це теж розуміють", – сказав він.

Лукашенко також відкинув заяви президента Володимира Зеленського щодо військової загрози з боку Білорусі.

Щодо ризиків для Європи

У Німеччині аеропорт Мюнхена тимчасово закривали через ймовірний проліт дрона.

А у ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок у Румунії.

Експрезидент Росії та нині заступник голови Ради безпеки Дмитрій Медведєв після влучання російського дрона у житловий будинок в румунському Галаці закликав ЄС готуватися до нових подібних інцидентів.

"Це буде відбуватися й надалі. Триває війна! І громадяни держав ЄС, як населення воюючих країн, не зможуть спати спокійно. Тож заткніть писок. Це поки що квіточки!", – написав Медвєдєв в Telegram напередодні.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав ЄС почати серйозно сприймати дії та слова з боку російських посадовців після того, як експрезидент РФ Дмитрій Медведєв пригрозив новими інцидентами з дронами.

"Вчора колишній президент Медвєдєв заявив, що спокійний сон громадян ЄС закінчився. Усім членам НАТО нарешті слід почати серйозно ставитися до цих фактів і слів", – наголосив польський прем’єр.

Виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен висловила впевненість в тому, що Росія готується до нової хвилі агресії проти європейських країн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всім сусідам Росії треба більше думати про безпеку, а також слід надати підтримку Вірменії.

"Нікого не можна залишати без підтримки. Європа не має права програти жоден із народів, упустити жодну із країн. Вірменію треба підтримувати. Молдову треба підтримувати. Держави Балтії. Азербайджан треба підтримувати. Треба знаходити шляхи, щоб підтримувати народ Грузії, і це спільне європейське завдання. Нікого не можна втратити", – сказав глава держави.

До речі, Росія відкликала свого посла з Вірменії через "зближення" Єревану з ЄС.

Партія проєвропейського прем’єра Вірменії має шанс отримати впевнену більшість – опитування.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від авторитарних тенденцій у всьому світі.

Він наголосив, що авторитарні уряди намагаються дискредитувати та ліквідувати демократичні механізми стримувань і противаг, зокрема незалежні ЗМІ, культуру та судову владу.

"Авторитарні тенденції – це не доля, від якої ми не можемо втекти. Навпаки, у нас усіх є вибір, і ми можемо вирішувати своїм голосом", – сказав він.

Батальйони Бундесверу у Литві

Литва закликала НАТО діяти рішучіше після інциденту з дроном РФ у Румунії.

Два батальйони Бундесверу прибули до Литви для участі у навчаннях.

Естонія встановила перші системи для виявлення дронів на кордоні з Росією. Понад 60% естонців готові долучитись до оборони країни.

У Фінляндії проведуть нове тестування систем громадського оповіщення.

У США критикують Європу

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував Європу та похвалив азійських союзників США.

"Тим, хто вважає, що може й надалі користуватися щедрістю американських платників податків, ми хочемо сказати: ті часи минули. Союзники, які відмовляються активізуватися та нести свою частку відповідальності за нашу колективну оборону, зіштовхнуться з очевидними змінами у нашій співпраці", – сказав він.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр каже, що Європа намагається переозброїтися якнайшвидше, але їй потрібен час і чіткі сигнали від США.

"Якщо вони виводять свої сили, ми маємо компенсувати ці втрати, тому все має бути чітким, прозорим, і має бути дорожня карта, в які терміни ми маємо це зробити", – сказав він.

За даними видання Welt am Sonntag, Сполучені Штати мають намір скоротити свою військову присутність у Європі швидше, ніж передбачалося раніше.

США-Україна

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати використовують досвід України, здобутий на полі бою, у сфері безпілотників.

"Ми дуже багато навчилися від України щодо того, як вони діють", – зазначив глава Пентагону.

Гегсет також заявив, що Сполучені Штати прагнуть допомогти Україні захищатися проти російських загроз і знайдуть спосіб надавати їй підтримку.

Він також відзначив активність європейських союзників, які посилили свою підтримку України.

"Мене надихає європейська відданість справі. Якщо подивитися на суму витрачених коштів, то Європа активізувалася, а Україна була не менш, а то й більш ефективною в цьому процесі. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити їм допомогу", – заявив Гегсет.

Орбан хоче в ООН

Проєкт розслідувань Vsquare повідомив, що в оточенні MAGA-крила Республіканської партії США розглядають сценарій, за якого експрем’єр Угорщини Віктор Орбан отримає посаду в ООН та захиститься від судових переслідувань на батьківщині.

Відповідно до Конвенції ООН 1946 року, виключно Генеральний секретар ООН, його заступники та помічники користуються повним дипломатичним імунітетом, рівнозначним імунітету послів. Йдеться про захист практично від будь-яких судових проваджень, у тому числі кримінальних, для себе, своєї дружини чи чоловіка та неповнолітніх дітей.

Решта новин

"Як тебе не любити, Києве мій": команди трьох посольств створили відео-присвяту Києву.

Більшість німців вірять у появу першого ультраправого прем’єра після земельних виборів восени.

Суд у США наказав прибрати ім’я Трампа з Центру Кеннеді.

Скинутий лідер опозиції в Туреччині зібрав багатотисячний мітинг в столиці.

Лейбористська партія Мальти вчетверте поспіль виграла парламентські вибори.