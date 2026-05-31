У Франції затримали майже 800 осіб через безлади, влаштовані футбольними фанатами

Майже 800 осіб затримали у Франції після сутичок, що сталися після перемоги паризької команди Парі-Сен-Жермен (PSG) на матчі, що проходив ввечері 30 травня, фіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нюньєс.

Очільник МВС розповів, що по всій території країни ввечері 30 травня стались численні ексцеси після перемоги PSG у фіналі Ліги чемпіонів.

Водночас він зазначив, що загалом ситуація "залишилась під контролем".

По всій території країни затримали 780 осіб, з них більше половини – 480 – у Парижі. У столиці 277 осіб залишили під вартою, серед них 82 неповнолітніх.

Тілесні ушкодження отримали 219 учасників подій, з них вісім серйозно постраждали. В одному випадку 17-річний юнак отримав серйозні ножові поранення.

Постраждали також 57 правоохоронців з лав поліції та жандармерії.

Минулого року після першої перемоги PSG у Лізі чемпіонів було майже 600 затримань, з яких майже 500 припали на Париж.

У квітні 2025 року поліція затримала понад 500 осіб у Мюнхені, де фанати влаштували сутички перед матчем Бундесліги між футбольними клубами "Баварія" та "Штутгарт".

Перед тим німецька поліція відкрила десятки проваджень через сутички на футбольному матчі у Дрездені.