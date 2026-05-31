Вулицями Рима промчали десятки коней, яких налякали під час репетиції параду

У столиці Італії Римі близько 30 коней, залучених до репетиції параду, неконтрольовано проскакали через центральні вулиці міста після того, як їх налякала піротехніка.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Інцидент стався під час репетиції параду до Дня Республіки пізно увечері 29 травня, де у тому числі були залучені кілька десятків коней. Деяких вели за вузду поруч з собою, на деяких були вершники. Близько 23:30 пролунали феєрверки, запущені представником поліції без погодження.

Вибухи налякали коней, близько 30 з них неконтрольовано помчали вулицями міста, вискочивши на вулиці зі жвавим автомобільним рухом.

Notte di paura a Roma: cavalli della Parata del 2 giugno al galoppo, tra le auto, per le vie della città



Alcune vetture danneggiate ma nessun ferito; gli animali sono stati recuperati pic.twitter.com/QyJRLx11mH – La Sicilia (@lasicilia) May 30, 2026

Кілька вершників не втрималися у сідлі і травмувалися під час падіння. Один з них має перелами ребер, внаслідок чого також проколота легеня, проте загрози для його життя немає.

A #Roma avviati accertamenti dopo la fuga per le strade della città di una trentina di #cavalli dei reparti militari. 4 le persone ferite, 2 delle quali in modo grave pic.twitter.com/cnl2Nysr4s – Tg2 (@tg2rai) May 31, 2026

Травмувалися і близько 15 коней. Останнього з тих, які втекли, знайшли лише на світанку за 14 км від місця подій.

Парад, для якого проводилась репетиція, відбудеться 2 червня до 80-річчя Республіки.

Менш масштабні схожі інциденти траплялися також у Лондоні, коли армійські коні злякалися під час рутинних вправ.

Раніше у травні у Німеччині застрелили тигра, що втік з приватного зоопарку та опинився у людному місці.