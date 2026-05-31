Вулицями Рима промчали десятки коней, яких налякали під час репетиції параду

Новини — Неділя, 31 травня 2026, 19:05 — Марія Ємець

У столиці Італії Римі близько 30 коней, залучених до репетиції параду, неконтрольовано проскакали через центральні вулиці міста після того, як їх налякала піротехніка.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався під час репетиції параду до Дня Республіки пізно увечері 29 травня, де у тому числі були залучені кілька десятків коней. Деяких вели за вузду поруч з собою, на деяких були вершники. Близько 23:30 пролунали феєрверки, запущені представником поліції без погодження.

Вибухи налякали коней, близько 30 з них неконтрольовано помчали вулицями міста, вискочивши на вулиці зі жвавим автомобільним рухом.

Кілька вершників не втрималися у сідлі і травмувалися під час падіння. Один з них має перелами ребер, внаслідок чого також проколота легеня, проте загрози для його життя немає.

Травмувалися і близько 15 коней. Останнього з тих, які втекли, знайшли лише на світанку за 14 км від місця подій. 

Парад, для якого проводилась репетиція, відбудеться 2 червня до 80-річчя Республіки. 

Менш масштабні схожі інциденти траплялися також у Лондоні, коли армійські коні злякалися під час рутинних вправ.

Раніше у травні у Німеччині застрелили тигра, що втік з приватного зоопарку та опинився у людному місці. 

 

