Как Польша начала готовиться к выборам и какие сюрпризы могут ждать Украину

Несмотря на то, что следующие парламентские выборы в Польше состоятся только через полтора года – осенью 2027 года, предвыборная кампания уже стартовала.

Отныне все ключевые решения будут приниматься с учетом влияния этих шагов на предвыборную расстановку сил.

Скорее всего, главная полемика будет вращаться вокруг отношений с ЕС и США, отодвинув на второй план дебаты об Украине и украинских беженцах.

Впрочем, ожидать прорыва в отношениях также не стоит – избирательная кампания проходит на фоне дальнейшего ухудшения отношения поляков к украинцам.

О том, как Польша вступает в предвыборный сезон, читайте в статье польского журналиста Марчина Терлика Польша между ЕС и Трампом: как соседи начали готовиться к выборам-2027 и чего ждать Украине.

В начале марта консервативная партия "Право и справедливость" ("ПиС"), которую в 2023 году после восьми лет правления отстранили от власти, начала предвыборный марафон.

Первый шаг она сделала именно в Кракове, объявив своим кандидатом на пост премьера Пшемыслава Чарнека. Он известен, в частности, своей острой критикой ЛГБТ-сообщества и демонстративной приверженностью католическим ценностям. А вместе с тем это остроязычный и харизматичный юрист, который уверенно чувствует себя и в СМИ, и на предвыборных митингах.

"Мы садимся в этот хорошо смазанный, подготовленный скоростной поезд. Я должен быть машинистом, который приведет его к победе Польши", – такой метафорой Чарнек прокомментировал свою номинацию.

Однако не менее важно и другое: выдвижение кандидата в премьеры за полтора года до парламентских выборов свидетельствует о том, что "Право и справедливость" намерена задавать тон всей кампании. А прежде всего – заблаговременно начать борьбу за избирателей на правом фланге.

Партия уже давно теряет поддержку электората: его переманили радикальные правые силы.

Пока правая оппозиция энергично начинает кампанию, в властных кругах пока, похоже, царит тишина.

Стратегия "Гражданской коалиции" премьер-министра Польши Дональда Туска – представлять всю правую политическую силу как опасных радикалов, которых может сдержать только их умеренная партия.

"Итак, против нас три "Конфедерации". Бояться нечего, но и недооценивать их нельзя. Одно известно наверняка: в 2027 году Польшу ждет игра ва-банк", – говорит Туск.

"Конфедерация" – одна из ультраправых партий, которая, несмотря на поддержку нескольких десятков процентов избирателей, вызывает неприязнь у значительной части польского общества.

Эта стратегия дает свои результаты, о чем свидетельствует нынешняя поддержка партии Туска – более 31% на протяжении нескольких месяцев.

Зато главной проблемой Дональда Туска может стать низкий уровень электоральной поддержки его меньших коалиционных партнеров. Существует немалый риск сценария, при котором партия Туска, даже если и победит на выборах 2027 года, не сможет сформировать большинство в парламенте и удержаться у власти.

Поэтому в последние дни снова стала звучать идея, чтобы партии правительственной коалиции пошли на выборы единым списком.

В целом тема Украины и украинских беженцев, которая была очень актуальна во время президентской кампании 2025 года, на новых выборах постепенно отходит на второй план.

Ключевым словом в предстоящей избирательной кампании может стать "суверенитет". Именно вокруг него и разворачиваются самые острые дебаты.

Политическая полемика всё больше сосредотачивается вокруг вопроса отношения Польши к западным партнерам: Европейскому Союзу и всё менее предсказуемым Соединённым Штатам.

Именно бурная международная ситуация может определить характер избирательной кампании, которая уже осенью 2027 года решит будущее Польши.

