Зеленський про дрони РФ, що перетинають кордони НАТО: "Росія тестує реакцію і ППО"

Президент України Володимир Зеленський вбачає заходами політичного тиску з боку Росії проти партнерів України інциденти, коли російські безпілотники перетинають кордони сусідів України, а також вважає, що таким чином РФ "випробовує реакцію" і системи ППО цих країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у програмі CBS News.

Зеленського запитали про інцидент у румунському Галаці, де російський ударний дрон врізався у багатоповерхівку, та запитали, чому, на його думку, російське керівництво зараз вдається до таких ризикованих кроків.

"Думаю, це політичний тиск. Це сигнал від Росії – "не допомагайте Україні", – відповів президент України.

Він нагадав, що спершу такі інциденти почали ставатися на румунському кордоні, потім був безпрецедентний випадок восени 2025 року, коли понад 20 безпілотників залетіли далеко вглиб території Польщі.

"Зазвичай ми намагаємося перехопити усі дрони, навіть коли вони летять у напрямку інших країн, як наприклад у Румунію, Молдову, чи до Польщі. Ми намагаємось перехопити все. Якщо не можемо – звісно, ми передаємо повідомлення нашим партнерам. Ми намагаємося допомагати їм, і так само у випадку балтійських держав – Естонії, Латвії, Литви", – зазначив Зеленський.

Він продовжив, що, на його думку, Росія так випробовує реакцію країн НАТО, і вона мала би бути рішучішою.

"Думаю, Путін порівнює реакцію, яка була, і як вона змінюється за рік, два, три. Також це спосіб, як він випробовує протиповітряну оборону інших країн, країн НАТО, які межують з нами, або з Білоруссю чи Росією. Він випробовує, які засоби ППО у них є. Чи можуть вони знищити усі ракети чи безпілотники", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.

Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії та Молдови.

Президент Румунії Нікушор Дан та Володимир Зеленський провели телефонну розмову після інциденту у Галаці.

Румунія після інциденту вирішила закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула, а в МЗС РФ пригрозили "заходами" у відповідь на це.