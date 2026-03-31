Глава МЗС Франції засудив дії ультраправих мерів, які познімали прапори ЄС

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро розкритикував кількох новообраних мерів від ультраправих, які розпорядилися зняти прапори Євросоюзу з будівель мерій.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Останніми днями кілька новообраних мерів від ультраправого "Національного об’єднання" зняли прапори ЄС з мерій, які очолили.

Так, у Каркассоні на півдні обраний мером Крістоф Барте виклав у своїх соцмережах відео, як особисто знімає прапор ЄС із мерії. Так само зробила новообрана мер містечка Каное Карла Муті.

Новообраний мер Кань-сюр-Мер на південному сході країни Бріан Массон опублікував фото зі свого кабінету, де лишилися лише національні прапори.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро розкритикував цей жест і назвав його "зрадою того, ким ми є".

"ЄС – це те, чого Франція прагнула. Це про нас – забезпечувати мир, зберігати нашу незалежність в умовах наростаючого тиску з боку імперій, утверджувати наш власний світогляд. Через європейську ідентичність не відбувається розмиття національної ідентичності – так само, як наші локальні ідентичності не зникають за нашою національною ідентичністю", – прокоментував він.

Загалом на місцевих виборах у Франції, які розглядали як "пробу настроїв" перед майбутніми президентськими виборами, ультраправі кандидати здобули 55 нових мандатів.

Проте у найбільших містах країни, включно з Парижем, мерами обрали кандидатів від лівих сил.

