Другий тур місцевих виборів у Франції: визначився мер Парижа та низки великих міст

За підсумками другого туру місцевих виборів у Франції у трьох найбільших містах країни, включно з Парижем, мерами стануть кандидати від лівих сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами BFMTV.

За підсумками голосування 22 березня у Парижі перемогу здобув кандидат соціалістів Емманюель Грегуар з 50,52% голосів. У 2018-2024 роках він був заступником попереднього мера Анн Ідальго.

У Ліоні посаду утримав представник "Зелених" Грегорі Дусе, у Марселі – соціаліст Бенуа Паян, у Ліллі – соціаліст Арно Деланд.

Водночас у Бордо на південному заході переміг кандидат пропрезидентського блоку, а об’єднання правих та ультраправих на чолі з Еріком Сіотті – у Ніцці.

Праві "Республіканці" випередили соціалістів у Бресті та Клермон-Феррані.

У понад 33 300 громадах і містах результат виборів визначився ще у першому турі.

Тим часом у німецькій землі Рейнланд-Пфальц, де у неділю проходили вибори до земельного парламенту, перемогли представники партії Фрідріха Мерца.

