Другий тур місцевих виборів у Франції: визначився мер Парижа та низки великих міст

Новини — Понеділок, 23 березня 2026, 09:57 — Марія Ємець

За підсумками другого туру місцевих виборів у Франції у трьох найбільших містах країни, включно з Парижем, мерами стануть кандидати від лівих сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами BFMTV.

За підсумками голосування 22 березня у Парижі перемогу здобув кандидат соціалістів Емманюель Грегуар з 50,52% голосів. У 2018-2024 роках він був заступником попереднього мера Анн Ідальго. 

У Ліоні посаду утримав представник "Зелених" Грегорі Дусе, у Марселі – соціаліст Бенуа Паян, у Ліллі – соціаліст Арно Деланд.  

Водночас у Бордо на південному заході переміг кандидат пропрезидентського блоку, а об’єднання правих та ультраправих на чолі з Еріком Сіотті – у Ніцці. 

Праві "Республіканці" випередили соціалістів у Бресті та Клермон-Феррані.

У понад 33 300 громадах і містах результат виборів визначився ще у першому турі. 

Тим часом у німецькій землі Рейнланд-Пфальц, де у неділю проходили вибори до земельного парламенту, перемогли представники партії Фрідріха Мерца. 

Детальніше про значення французьких місцевих виборів – у статті Репетиція заміни Макрона: що місцеві вибори говорять про настрої у Франції.

