Глава МИД Франции осудил действия ультраправых мэров, которые поснимали флаги ЕС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал нескольких новоизбранных мэров от ультраправых, которые распорядились снять флаги Евросоюза со зданий мэрий.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

В последние дни несколько новоизбранных мэров от ультраправого "Национального объединения" сняли флаги ЕС с мэрий, которые они возглавили

Так, в Каркассоне на юге избранный мэром Кристоф Барте выложил в своих соцсетях видео, как лично снимает флаг ЕС с мэрии. Так же сделала новоизбранная мэр городка Каное Карла Мути.

Новоизбранный мэр Кань-сюр-Мер на юго-востоке страны Бриан Массон опубликовал фото из своего кабинета, где остались только национальные флаги.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро раскритиковал этот жест и назвал его "предательством того, кем мы являемся".

"ЕС – это то, к чему Франция стремилась. Это о нас – обеспечивать мир, сохранять нашу независимость в условиях нарастающего давления со стороны империй, утверждать наше собственное мировоззрение. Через европейскую идентичность не происходит размытие национальной идентичности – так же, как наши локальные идентичности не исчезают за нашей национальной идентичностью", – прокомментировал он.

Всего на местных выборах во Франции, которые рассматривали как "пробу настроений" перед предстоящими президентскими выборами, ультраправые кандидаты получили 55 новых мандатов.

В крупнейших городах страны, включая Париж, мэрами избрали кандидатов от левых сил.

