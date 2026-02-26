Чому Чехія хоче заощадити на обороні та чи викличе це конфлікт

У Чехії парламентська коаліція планує суттєво обмежити видатки на оборону.

Реальна частка військових витрат країни може впасти до 1,8% ВВП.

І це навіть менше за попередній мінімум, узгоджений країнами НАТО, який минулого року переглянули в бік збільшення.

Чехія ризикує увійти у гострий конфлікт як із керівництвом Альянсу, так і особисто з президентом США Дональдом Трампом, який вкрай гостро реагує на будь-які спроби європейських союзників заощадити на обороні.

Про те, навіщо прем'єр Чехії Андрей Бабіш йде на такий конфлікт і якими можуть бути його наслідки, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Чехія проти НАТО. Як уряд Бабіша йде на конфлікт із Трампом через витрати на оборону. Далі – стислий її виклад.

"Наш пріоритет – здоров’я наших громадян, щоб вони жили довгим життям", – так новий чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш пояснив рішення свого уряду відмовитися від збільшення оборонних витрат.

Він також остаточно підтвердив, що уряд "безперечно" не буде збільшувати оборонні витрати до запланованого показника 3,5%.

Суто формально в новій версії державного бюджету 2026 року, який парламент має прийняти у третьому читанні вже наступного тижня, цей показник планується встановити на рівні 2,1% від ВВП.

Втім, тут є певна маніпуляція. В розробленому урядом Бабіша держбюджеті-2026 до оборонних витрат планується віднести низку інфраструктурних проєктів, насамперед завершення будівництва автомагістралі D11, яка має з'єднати Прагу з польським кордоном.

Тобто без урахування цих витрат оборонний бюджет Чехії складатиме лише 1,8% від ВВП – що навіть менше за попередній цільовий показник НАТО.

В уряді стверджують, що таке скорочення не призведе до послаблення обороноздатності країни.

Але чи буде НАТО толерувати таку "заощадливість" нового чеського уряду?

Скорочення оборонних видатків стало темою розмови Бабіша з послом США у Чехії Ніколасом Мерріком.

За даними чеських ЗМІ, посол США запропонував збільшити оборонні видатки за рахунок внеску до програми PURL, яка фінансуватиме закупівлю зброї для України. Однак Бабіш відкидає цю ідею.

Замість цього в уряді Чехії прагнуть добитися річної відстрочки виконання зобов’язань перед НАТО.

Уряд Чехії мотивує необхідність річного відтермінування поганим станом економіки, тим самим перекидаючи провину на попередників.

Та цей аргумент не виглядає правдивим.

А отже, дії "чеського Трампа" – а саме так намагається позиціонувати себе прем’єр Андрей Бабіш – можуть призвести до дуже гучного скандалу, а не виключено, що й до погроз та тиску "Трампа американського".

Президент США Дональд Трамп вкрай болюче реагує на невиконання союзниками своїх зобов’язань.

То навіщо Андрей Бабіш йде на такий ризик?

В оновленому проєкті держбюджету – рекордне збільшення соціальних витрат, що було ключовою передвиборчою обіцянкою Андрея Бабіша.

Саме через включення обіцяних соціальних ініціатив до проєкту держбюджету соціологи фіксують збереження рейтингів партії прем’єр-міністра Чехії ANO.

Наразі виглядає так, що голова уряду не має достатнього впливу на коаліційних партнерів, проте вже незабаром він отримає можливість навести лад у коаліції, не боячись погрожувати достроковими виборами.

І тут високий рейтинг партії ANO має стати вагомим аргументом тиску Бабіша на партнерів.

Саме тому очільник чеського уряду йде на дуже ризикований крок, підставляючись під критику НАТО та США.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Чехія проти НАТО. Як уряд Бабіша йде на конфлікт із Трампом через витрати на оборону.