Почему Чехия хочет сэкономить на обороне и вызовет ли это конфликт

В Чехии парламентская коалиция планирует существенно ограничить расходы на оборону.

Реальная доля военных расходов страны может упасть до 1,8% ВВП.

И это даже меньше предыдущего минимума, согласованного странами НАТО, который в прошлом году пересмотрели в сторону увеличения.

Чехия рискует вступить в острый конфликт как с руководством Альянса, так и лично с президентом США Дональдом Трампом, который крайне остро реагирует на любые попытки европейских союзников сэкономить на обороне.

О том, зачем премьер Чехии Андрей Бабиш идет на такой конфликт и какими могут быть его последствия, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Чехия против НАТО. Как правительство Бабиша идет на конфликт с Трампом из-за расходов на оборону. Далее – краткое изложение статьи.

"Наш приоритет – здоровье наших граждан, чтобы они жили долгой жизнью", – так новый чешский премьер-министр Андрей Бабиш объяснил решение своего правительства отказаться от увеличения оборонных расходов.

Он также окончательно подтвердил, что правительство "бесспорно" не будет увеличивать оборонные расходы до запланированного показателя 3,5%.

Строго формально в новой версии государственного бюджета 2026 года, который парламент должен принять в третьем чтении уже на следующей неделе, этот показатель планируется установить на уровне 2,1% от ВВП.

Впрочем, здесь есть определенная манипуляция. В разработанном правительством Бабиша госбюджете-2026 к оборонным расходам планируется отнести ряд инфраструктурных проектов, прежде всего завершение строительства автомагистрали D11, которая должна соединить Прагу с польской границей.

То есть без учета этих расходов оборонный бюджет Чехии составит лишь 1,8% от ВВП – что даже меньше предыдущего целевого показателя НАТО.

В правительстве утверждают, что такое сокращение не приведет к ослаблению обороноспособности страны.

Но будет ли НАТО терпеть такую "экономность" нового чешского правительства?

Сокращение оборонных расходов стало темой разговора Бабиша с послом США в Чехии Николасом Мерриком.

По данным чешских СМИ, посол США предложил увеличить оборонные расходы за счет взноса в программу PURL, которая будет финансировать закупку оружия для Украины. Однако Бабиш отвергает эту идею.

Вместо этого в правительстве Чехии стремятся добиться годовой отсрочки выполнения обязательств перед НАТО.

Правительство Чехии мотивирует необходимость годовой отсрочки плохим состоянием экономики, тем самым перекладывая вину на предшественников.

Но этот аргумент не выглядит правдоподобным.

Следовательно, действия "чешского Трампа" – а именно так пытается позиционировать себя премьер Андрей Бабиш – могут привести к очень громкому скандалу, а не исключено, что и к угрозам и давлению "американского Трампа".

Президент США Дональд Трамп крайне болезненно реагирует на невыполнение союзниками своих обязательств.

Так зачем Андрей Бабиш идет на такой риск?

В обновленном проекте госбюджета – рекордное увеличение социальных расходов, что было ключевым предвыборным обещанием Андрея Бабиша.

Именно из-за включения обещанных социальных инициатив в проект госбюджета социологи фиксируют сохранение рейтингов партии премьер-министра Чехии ANO.

Пока что выглядит так, что глава правительства не имеет достаточного влияния на коалиционных партнеров, однако уже вскоре он получит возможность навести порядок в коалиции, не боясь угрожать досрочными выборами.

И здесь высокий рейтинг партии ANO должен стать весомым аргументом давления Бабиша на партнеров.

Именно поэтому глава чешского правительства идет на очень рискованный шаг, подставляясь под критику НАТО и США.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Чехия против НАТО. Как правительство Бабиша идет на конфликт с Трампом из-за расходов на оборону.