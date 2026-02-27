ЗМІ: Бабіш спілкувався з послом США щодо оборонних видатків

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш останніми днями провів переговори з американським послом у Празі Ніколасом Мерріком щодо оборонних видатків.

Про це стало відомо Deník, пише "Європейська правда".

За даними видання, посол США запропонував Бабішу, щоб Чехія могла виконати своє зобов’язання витрачати 2% валового внутрішнього продукту на оборону, зробивши внесок до фонду НАТО для закупівлі зброї для України.

Водночас як стверджує видання, Бабіш відкидає цю ідею та намагається домогтися річної відстрочки.

Також писали, що Бабіш заявив, що Чехія не рухається до досягнення вищих рівнів оборонних витрат, попри зростання цільових показників НАТО.

Бабіш ще перед минулорічними виборами заявляв, що домовленість у межах НАТО про поступове підвищення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту є нереалістичною.