У Франції триває суперечка про проєкт щодо дозволу працювати на 1 травня

У Національних зборах Франції продовжується боротьба за проєкт про те, щоб дозволити деяким бізнесам відкриватися 1 травня, яке в країні традиційно є майже тотальним вихідним днем.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У п’ятницю Національні збори провели процедурне голосування, яке стало черговим етапом боротьби за подальшу долю законопроєкту про дозвіл працювати 1 травня, вже ухваленого в Сенаті – та має прискорити його розгляд на тлі запеклого блокування ультралівими.

У проєкті йдеться про те, щоб деякі бізнеси – наприклад, пекарні та квіткові крамниці – могли відкриватися 1 травня, за умови добровільної згоди працівників вийти на роботу у цей день та оплати за подвійною ставкою. За чинними правилами, на 1 травня продавцем може працювати лише сам власник бізнесу або член його родини, який не є найманим працівником.

"Нескорена Франція" залучила всі можливі парламентські інструменти, щоб гальмувати подальше просування проєкту – від них надійшло майже 100 із загалом 200 поправок, які вносили до нього, з пропозицією про низку додаткових святкових днів у році тощо.

Щоб зламати цю тактику, пропрезидентський блок, який підтримує проєкт, виніс на голосування ініціативу про "попереднє відхилення" законопроєкту – що не означає припинення роботи над ним, а переміщення на розгляд у комітет, після чого процес має піти швидше.

"Ми отримали більшість на комітеті, це позитивний сигнал щодо балансу голосів у залі. Більш того, початкова версія законопроєкту вже змінена таким чином, щоб її вплив був дуже обмеженим", – зазначив депутат від правих "Республіканців" Тіболь Базен.

Читайте також, що французькі місцеві вибори говорять про настрої у Франції перед президентською кампанією 2027 року.

У Німеччині 10 травня розпочався масштабний страйк бортпровідників Lufthansa.