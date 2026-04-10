У Німеччині розпочався масштабний страйк бортпровідників Lufthansa

У Німеччині розгорівся новий транспортний колапс: близько 20 тисяч бортпровідників авіакомпанії Lufthansa розпочали масштабний страйк, що призвів до скасування сотень рейсів.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Акцію організувала профспілка UFO, яка намагається вийти з глухого кута у переговорах щодо підвищення зарплат і умов праці.

Страйк стартував опівночі 10 квітня та триватиме до 22:00, зачепивши ключові авіахаби країни, зокрема Франкфурт-на-Майні та Мюнхен.

Лише у Франкфурті було скасовано близько 75% із майже 350 запланованих рейсів. Проблеми торкнулися також інших аеропортів, серед яких Берлін, Штутгарт та Лейпциг/Галле.

Це вже третій масштабний страйк у Lufthansa від початку року після двох хвиль протестів пілотів.

Хоча офіційно страйк стосується лише вильотів із Німеччини, його наслідки відчутні й за кордоном: через нестачу літаків масово скасовуються і зворотні рейси, що ускладнює повернення туристів після великодніх канікул.

Авіакомпанія закликає пасажирів регулярно перевіряти статус своїх рейсів. У разі скасування або значної затримки (понад три години) клієнти мають право на компенсацію, а також на альтернативний транспорт, харчування і, за потреби, проживання. Квитки можна безкоштовно перебронювати або повернути.

Причиною конфлікту стали переговори щодо нового колективного договору. Профспілка заявляє про небажання Lufthansa вести переговори щодо соціальних гарантій для працівників дочірньої компанії Lufthansa CityLine.

За попередніми даними, під загрозою можуть опинитися близько 800 робочих місць.

Голосування серед працівників показало широку підтримку страйку, що свідчить про серйозність ситуації. Переговори між сторонами тривають, однак поки що безрезультатно.

У лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

А 18 березня в аеропорту Берліна скасували 445 рейсів через страйк профспілки Ver.di.