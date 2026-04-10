Во Франции продолжается спор о проекте по разрешению работать на 1 мая

В Национальном собрании Франции продолжается борьба за проект о том, чтобы позволить некоторым бизнесам открываться 1 мая, которое в стране традиционно является почти тотальным выходным днем.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В пятницу Национальное собрание провело процедурное голосование, которое стало очередным этапом борьбы за дальнейшую судьбу законопроекта о разрешении работать 1 мая, уже принятого в Сенате – и должно ускорить его рассмотрение на фоне ожесточенного блокирования ультралевыми.

В проекте говорится о том, чтобы некоторые бизнесы – например, пекарни и цветочные магазины – могли открываться 1 мая, при условии добровольного согласия работников выйти на работу в этот день и оплаты по двойной ставке. По действующим правилам, на 1 мая продавцом может работать только сам владелец бизнеса или член его семьи, который не является наемным работником.

"Непокоренная Франция" задействовала все возможные парламентские инструменты, чтобы тормозить дальнейшее продвижение проекта – от них поступило почти 100 из всего 200 поправок, которые вносили в него, с предложением о ряде дополнительных праздничных дней в году и тому подобное.

Чтобы сломать эту тактику, пропрезидентский блок, который поддерживает проект, вынес на голосование инициативу о "предварительном отклонении" законопроекта – что не означает прекращение работы над ним, а перемещение на рассмотрение в комитет, после чего процесс должен пойти быстрее.

"Мы получили большинство на комитете, это позитивный сигнал относительно баланса голосов в зале. Более того, начальная версия законопроекта уже изменена таким образом, чтобы ее влияние было очень ограниченным", – отметил депутат от правых "Республиканцев" Тиболь Базен.

