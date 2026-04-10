Зеленський вважає, що Європі для безпеки потрібні Україна, Британія, Норвегія і Туреччина

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що у разі подальшого розпаду усталеної архітектури безпеки країн Заходу Європі для реальної безпеки потрібне буде повернення Британії, а також Україна, Норвегія і Туреччина.

Як повідомляє "Європейська правда", його цитати з інтерв’ю у подкасті The Rest Is Politics наводить пресслужба ОП у соцмережах.

Зеленський зазначив, що якщо уявити вихід США з НАТО, безпека Європи ґрунтуватиметься виключно на тому, що має у своєму арсеналі ЄС – і Євросоюзу у такому вигляді, яким він є зараз, буде недостатньо.

"Я вважаю, що Європейський Союз перебуває в ситуації, коли йому потрібні додаткові країни. Велика Британія, Україна, Туреччина та Норвегія. Це чотири сильні країни, які є частиною Європи. Разом армії Великої Британії, України й Туреччини сильніші за російську. Без України й Туреччини Європа не може зрівнятися з Росією. Із цими чотирма країнами можна контролювати моря, мати захищене небо та найбільші сухопутні сили", – аргументує Зеленський.

Він зауважив, що російські плани передбачають нарощення чисельності війська до 2,5 мільйона до 2030 року, і за цих умов Європа має думати, що протиставити цій силі і як зберегти свою незалежність.

"Велика Британія колись була членом Європейського Союзу. Є побоювання щодо сільського господарства у випадку з Туреччиною. Але з усім цим можна впоратися, якщо економіка справді сильна. Однак безпека – на першому місці, а економіка – на другому. Не навпаки", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, минулими вихідними президент України зустрічався з президентом Туреччини у Стамбулі. Лідери домовилися про нові кроки у безпековій співпраці.

