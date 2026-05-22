Укр Рус Eng

Держдеп США погодив продаж Україні обладнання для систем ППО Hawk

Новини — П'ятниця, 22 травня 2026, 08:10 — Марія Ємець

Держдеп США затвердив потенційний продаж Україні обладнання для обслуговування вже наявних систем протиповітряної оборони Hawk на загальну суму 108,1 млн доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Держдепу. 

Державний департамент затвердив потенційний продаж Україні обладнання для обслуговування систем Hawk 108,1 млн доларів після відповідного запиту Києва. 

Йдеться про різноманітні запчастини для обслуговування систем і їхнього підтримання у справному стані, послуги підтримки та "пов’язані елементи логістичної і програмної підтримки". 

В оголошенні додають, що цей продаж відповідає зовнішньополітичним й безпековим цілям США, "покращуючи безпекове становище партнерської держави, яка має значення для політичної і економічної стабільності у Європі".  

На початку травня Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів розширеної дальності

В Офісі президента України кажуть, що до програми PURL, в рамках якої країни-партнери оплачують американську зброю для України, наразі залучено майже 5,5 млрд доларів, та заперечують проблеми з постачанням.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Зброя ЗСУ
Реклама: