Держдеп США погодив продаж Україні обладнання для систем ППО Hawk

Держдеп США затвердив потенційний продаж Україні обладнання для обслуговування вже наявних систем протиповітряної оборони Hawk на загальну суму 108,1 млн доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Держдепу.

Йдеться про різноманітні запчастини для обслуговування систем і їхнього підтримання у справному стані, послуги підтримки та "пов’язані елементи логістичної і програмної підтримки".

В оголошенні додають, що цей продаж відповідає зовнішньополітичним й безпековим цілям США, "покращуючи безпекове становище партнерської держави, яка має значення для політичної і економічної стабільності у Європі".

На початку травня Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів розширеної дальності.

В Офісі президента України кажуть, що до програми PURL, в рамках якої країни-партнери оплачують американську зброю для України, наразі залучено майже 5,5 млрд доларів, та заперечують проблеми з постачанням.



