У Палаті представників скасували голосування щодо повноважень Трампа у війні з Іраном

Лідери республіканської більшості у Палаті представників Конгерсу США раптово скасували голосування за резолюцію щодо обмеження повноважень президента стосовно війни з Іраном – яка мала шанси на успіх через замалу кількість присутніх республіканців.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У четвер 21 травня лідери республіканської більшості в останній момент скасували заплановане голосування за чергову резолюцію щодо обмеження повноважень Трампа у питанні війни з Іраном – республіканці ризикували програти у цьому голосуванні через замалу кількість присутніх у залі.

Демократи вже багаторазово намагалися провести подібний документ через обидві палати Конгресу; останніми тижнями ініціатива здобула підтримку і більшої кількості республіканців.

Резолюцію, яку мали розглядати у четвер, вніс демократ від Нью-Йорка Грегорі Мікс, який входить до комітету із закордонних справ Палати представників.

Після скасування голосування лідери демократичної меншості назвали це рішення боягузливим, додавши, що Палата представників з республіканською більшістю "продовжує поводитися як придаток адміністрації Трампа".

Автор проєкту Мікс зазначив, що тепер голосування ймовірно відбудеться у червні – коли закінчиться планова перерва в роботі Палати представників у зв’язку з Днем пам’яті.

Раніше цього тижня у Сенаті пройшла черговий процедурний етап схожа резолюція, де йдеться про обмеження повноважень Трампа щодо ведення війни з Іраном і необхідність погодження дій з Конгресом.

Трамп цього тижня заявив, що вважає, що американці широко підтримують війну з Іраном, бо мають розуміти загрозливі наслідки появи ядерної зброї у Тегерану – що, втім, розходиться з даними соцопитувань.