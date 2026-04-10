Зеленский считает, что Европе для безопасности нужны Украина, Британия, Норвегия и Турция

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что в случае дальнейшего распада устоявшейся архитектуры безопасности стран Запада Европе для реальной безопасности нужно будет возвращение Британии, а также Украина, Норвегия и Турция.

Как сообщает "Европейская правда", его цитаты из интервью в подкасте The Rest Is Politics приводит пресс-служба ОП в соцсетях.

Зеленский отметил, что если представить выход США из НАТО, безопасность Европы будет основываться исключительно на том, что имеет в своем арсенале ЕС – и Евросоюза в таком виде, каким он есть сейчас, будет недостаточно.

"Я считаю, что Европейский Союз находится в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны. Великобритания, Украина, Турция и Норвегия. Это четыре сильные страны, которые являются частью Европы. Вместе армии Великобритании, Украины и Турции сильнее российской. Без Украины и Турции Европа не может сравниться с Россией. С этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и самые большие сухопутные силы", – аргументирует Зеленский.

Он отметил, что российские планы предусматривают наращивание численности войска до 2,5 миллиона до 2030 года, и в этих условиях Европа должна думать, что противопоставить этой силе и как сохранить свою независимость.

"Великобритания когда-то была членом Европейского Союза. Есть опасения относительно сельского хозяйства в случае с Турцией. Но со всем этим можно справиться, если экономика действительно сильная. Однако безопасность – на первом месте, а экономика – на втором. Не наоборот", – сказал Зеленский.

Напомним, в минувшие выходные президент Украины встречался с президентом Турции в Стамбуле. Лидеры договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности.

