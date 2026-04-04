Зеленський та Ердоган домовилися про нові кроки у безпековій співпраці

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Туреччина домовилися про нові кроки у безпековому співробітництві.

Про це він повідомив у суботу, 4 квітня, у соцмережах, пише "Європейська правда".

Цього дня Зеленський перебуває із візитом у Туреччині, де зустрівся із президентом країни Реджепом Ердоганом.

Президенти обговорили двосторонні відносини між країнами, ситуацію у Європі та на Близькому Сході.

"Домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід", – розповів Зеленський.

За його словами, принципова політична готовність працювати разом є, і команди "найближчими днями фіналізують деталі".

"Обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ", – додав Зеленський.

За день до цього президент Туреччини мав телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, центральною темою у ній, наскільки відомо, була війна на Близькому Сході.

Раніше цього тижня Зеленський запросив переговорну делегацію США до Києва.

Також він наголосив на необхідності готуватися до можливого припинення постачань американської зброї, однак запевнив, що наразі сигналів щодо цього не було.