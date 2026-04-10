На границах ЕС полноценно заработала новая система въезда и выезда

С 10 апреля на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС полноценно заработала новая система въезда граждан иностранных государств – EES (Entry/Exit System).

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, информирует "Европейская правда".

Постепенное внедрение системы началось в октябре 2025 года.

С тех пор, как проинформировали в ЕК, было зарегистрировано более 52 миллионов въездов и выездов, при этом было отказано во въезде более 27 тысяч раз, из которых почти 700 человек были идентифицированы как представляющие угрозу безопасности ЕС.

При работе EES на полную мощность регистрация путешественника занимает в среднем всего 70 секунд, что является очень коротким периодом времени для граждан стран, не входящих в ЕС.

"Система въезда/выезда является важной вехой в модернизации и укреплении безопасности внешних границ Европы. С помощью EES мы получаем контроль над тем, кто, когда и где въезжает в ЕС и выезжает из него. Безопасность граждан ЕС остается нашим высшим приоритетом, и EES позволяет выполнить это обязательство", – отметил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Новую цифровую систему въезда и выезда EES начали внедрять на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны с 12 октября.

В частности, к EES уже подключены все пункты пропуска на границе Украины с Польшей и Венгрией.

