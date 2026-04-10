Єврокомісар розповів, що могло б допомогти вирішити проблеми у відносинах Європи зі США

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що реакцією ЄС на кризу у трансатлантичних відносинах має стати нарощування власного військового потенціалу.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

США "мають вплив на те, як європейці сприймають НАТО", вказав єврокомісар, додавши, що опитування показує: "якщо довіра до трансатлантичного партнерства знижується", це також впливає на сприйняття НАТО.

Він також додав, що опитування показує, що "довіра європейців до себе, до своїх можливостей, до того, що ми можемо назвати незалежним потенціалом, стає досить високою".

У цьому контексті він нагадав про свою позицію на користь створення армії ЄС.

За його словами, люди "хочуть, по-перше, щоб Європа була набагато сильнішою в обороні, а по-друге, вони хочуть бачити якусь... справжню військову силу".

Єврокомісар додав, що європейці "розуміють, що лише об’єднання 27 (армій) не може забезпечити цю цінність".

Це "дуже сильний сигнал, і я сподіваюся, що наші лідери дійсно візьмуть це до уваги", – сказав Кубілюс.

Нещодавно глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що нарікання США на союзників по НАТО та погрози вийти з Альянсу змушують європейські країни шукати альтернативні механізми забезпечення безпеки.

Коментар іспанського міністра стосувався заяв президента США Дональда Трампа, який погрожував вийти з НАТО через відмову союзників допомогти у його війні проти Ірану та розблокуванні Ормузької протоки.