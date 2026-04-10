Еврокомиссар рассказал, что могло бы помочь решить проблемы в отношениях Европы с США

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что реакцией ЕС на кризис в трансатлантических отношениях должно стать наращивание собственного военного потенциала.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

США "имеют влияние на то, как европейцы воспринимают НАТО", указал еврокомиссар, добавив, что опрос показывает: "если доверие к трансатлантическому партнерству снижается", это также влияет на восприятие НАТО.

Он также добавил, что опрос показывает, что "доверие европейцев к себе, к своим возможностям, к тому, что мы можем назвать независимым потенциалом, становится достаточно высоким".

В этом контексте он напомнил о своей позиции в пользу создания армии ЕС.

По его словам, люди "хотят, во-первых, чтобы Европа была намного сильнее в обороне, а во-вторых, они хотят видеть какую-то... настоящую военную силу".

Еврокомиссар добавил, что европейцы "понимают, что только объединение 27 (армий) не может обеспечить эту ценность".

Это "очень сильный сигнал, и я надеюсь, что наши лидеры действительно примут это во внимание", – сказал Кубилюс.

Недавно глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что нарекания США на союзников по НАТО и угрозы выйти из Альянса заставляют европейские страны искать альтернативные механизмы обеспечения безопасности.

Комментарий испанского министра касался заявлений президента США Дональда Трампа, который угрожал выйти из НАТО из-за отказа союзников помочь в его войне против Ирана и разблокировании Ормузского пролива.