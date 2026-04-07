Глава МЗС Іспанії: погрози Трампа вийти з НАТО змушують Європу шукати альтернативи

Нещодавні нарікання США на союзників по НАТО та погрози вийти з Альянсу змушують європейські країни шукати альтернативні механізми забезпечення безпеки, заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Reuters.

Коментар іспанського міністра стосувався заяв президента США Дональда Трампа, який погрожував вийти з НАТО через відмову союзників допомогти у його війні проти Ірану та розблокуванні Ормузької протоки.

Альбарес зазначив, що рішення щодо НАТО повністю залежить від Трампа, але підкреслив, що союзники по Альянсу проявили солідарність із Вашингтоном після терактів 11 вересня 2001 року.

"НАТО – це взаємовигідний альянс як для європейців, так і для американців... Але заяви та нові позиції адміністрації США щодо питань євроатлантичної безпеки спонукають нас, європейців, зробити рішучий крок уперед у питаннях нашого суверенітету та оборони. Ми повинні взяти безпеку наших громадян і стримування загроз у свої руки", – сказав Альбарес в ефірі телеканалу La Sexta.

За його словами, для цього ЄС повинен рухатися в напрямку створення загальноєвропейської армії та інтеграції своїх оборонних галузей, а також створити єдиний цифровий ринок і союз ринків капіталу.

Раніше американський президент сказав, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком.