Після поразки Орбана ЄС хоче швидко розблокувати 90 млрд євро для України й санкції

Після того як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомили у кіпрському головуванні в ЄС.

"Нашою метою як головування залишається якнайшвидше ухвалення як кредитного пакета для України на 90 мільярдів (євро), так і 20-го пакета санкцій (проти Росії)", – повідомили "ЄвроПравді" у кіпрському головуванні.

Нагадаємо, що Кіпр головує у ЄС у першій половині 2026 року.

Співрозмовник "Європейської правди" також повідомив, що кіпрське головування має намір внести вказані питання до порядку денного Комітету постійних представників ЄС (Coreper) "щойно це дозволять умови, з метою швидкого завершення роботи над обома досьє".

Варто зауважити, що цього тижня засідання Coreper в Брюсселі відбудуться двічі: у середу, 15 квітня, та у п’ятницю, 17 квітня. У офіційному порядку денному цих засідань немає вказаних питань, але у той самий час посли держав ЄС планують обговорити неформальну зустріч глав держав Євросоюзу, яка відбудеться 23-24 квітня у Нікосії (Кіпр), під час якої будуть обговорюватися кредит на 90 млрд та 20-й пакет санкцій.

Як повідомили кореспондентці "Європейської правди" власні джерела в ЄС, посадовці Євросоюзу не очікують принципових змін у позиції Угорщини щодо українських питань до вступу Петера Мадяра у повноваження прем’єр-міністра.

У ЄС очікують, що Мадяр розпочне роботу на посаді на початку травня 2026 року. Отже, у саміті лідерів ЄС 23-24 квітня Угорщину все ще представлятиме Віктор Орбан.

У той самий час, інші джерела "ЄвроПравди" в ЄС не виключають, що Віктор Орбан може піти на деякі поступки щодо України навіть перед передачею влади Мадяру.

Як повідомляла "Європейська правда", у Німеччині сподіваються, що перемога лідера угорської партії "Тиса" Петера Мадяра сприятиме швидкому схваленню кредиту Україні.

Сам лідер "Тиси" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині запевнив, що країна знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ передав Угорщині сигнали щодо можливих контактів президента Володимира Зеленського та Мадяра.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, зокрема схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ та кредиту на 90 млрд, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".