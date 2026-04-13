Мадяр: Угорщина знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО

Лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня запевнив, що країна знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.

Як повідомляє 444, пише "Європейська правда", про це він заявив у своїй вітальній промові.

Петер Мадяр заявив, що з приходом до влади уряду "Тиси" Угорщина знову буде надійним партнером у ЄС і Північноатлантичному альянсі, та відновить дружні зв’язки із сусідами у Центрально-Східній Європі, зокрема Польщею.

"Угорщина знову буде надійним союзником, представляючи угорські інтереси – тому що наше місце було, є і буде у Європі", – заявив лідер "Тиси", на що присутні почали скандувати "Європа, Європа".

Він заявив, що хоче відновити, зміцнити та можливо розширити співпрацю у межах "Вишеградської четвірки" – формату, що об’єднує Будапешт, Варшаву, Прагу і Братиславу.

"Перша дорога буде вести до Польщі, друга – до Відня, третя – до Брюсселя, щоб повернути європейське фінансування", – сказав Мадяр, ймовірно, натякаючи на послідовність своїх перших закордонних візитів після вступу на посаду.

Прем’єр Польщі Дональд Туск вже привітав лідера угорської опозиційної "Тиси" Петера Мадяра з перемогою та заявив йому, що радіє "можливо навіть більше", ніж сам переможець.

Нагадаємо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Опозиційна партія "Тиса" отримала на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини. Мадяр вимагає негайної відставки Орбана.

Підрахунок голосів в Угорщині до фінального результату може тривати ще майже тиждень – через особливості виборчої системи, зокрема "відкладений у часі" підрахунок голосів виборців, які голосували не за місцем прописки. Проте із вже визначеними результатами щодо загального підсумку виборів не залишається сумнівів.

Ще донедавна поразка Орбана і впевнена перемога "Тиси", не кажучи про конституційну більшість, не виглядала гарантованим сценарієм. Можливість отримати таку перевагу з’явилися після того, як стало відомо про дії урядовців, що можуть бути державною зрадою на користь Росії. Детально – у статті "Орбан йде до поразки".

