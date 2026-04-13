После поражения Орбана ЕС хочет быстро разблокировать 90 млрд евро для Украины и санкции

После того как партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщили в кипрском председательстве в ЕС.

"Нашей целью как председательства остается скорейшее принятие как кредитного пакета для Украины на 90 миллиардов (евро), так и 20-го пакета санкций (против России)", – сообщили "ЕвроПравде" в кипрском председательстве.

Напомним, что Кипр председательствует в ЕС в первой половине 2026 года.

Собеседник "Европейской правды" также сообщил, что кипрское председательство намерено внести указанные вопросы в повестку дня Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) "как только это позволят условия, с целью быстрого завершения работы над обоими досье".

Стоит заметить, что на этой неделе заседания Coreper в Брюсселе состоятся дважды: в среду, 15 апреля, и в пятницу, 17 апреля. В официальной повестке дня этих заседаний нет указанных вопросов, но в то же время послы государств ЕС планируют обсудить неформальную встречу глав государств Евросоюза, которая состоится 23-24 апреля в Никосии (Кипр), во время которой будут обсуждаться кредит на 90 млрд и 20-й пакет санкций.

Как сообщили корреспонденту "Европейской правды" собственные источники в ЕС, чиновники Евросоюза не ожидают принципиальных изменений в позиции Венгрии по украинским вопросам до вступления Петера Мадьяра в полномочия премьер-министра.

В ЕС ожидают, что Мадьяр начнет работу в должности в начале мая 2026 года. Итак, в саммите лидеров ЕС 23-24 апреля Венгрию все еще будет представлять Виктор Орбан.

В то же время, другие источники "ЕвроПравды" в ЕС не исключают, что Виктор Орбан может пойти на некоторые уступки по Украине даже перед передачей власти Мадьяру.

Как сообщала "Европейская правда", в Германии надеются, что победа лидера венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра будет способствовать быстрому одобрению кредита Украине.

Сам лидер "Тисы" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии заверил, что страна снова будет надежным партнером в ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев передал Венгрии сигналы о возможных контактах президента Владимира Зеленского и Мадьяра.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, в частности одобрение 20-го пакета санкций против РФ и кредита на 90 млрд, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".