"Не варто стріляти собі в ногу": Мадяр виступив за закупівлю енергії з різних джерел, включно з РФ

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна буде продовжувати купувати російську нафту, але водночас буде прагнути диверсифікувати закупівлю енергоносіїв.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 13 квітня, пише "Європейська правда".

У контексті закупівлі Угорщиною російської нафти Мадяр заявив, що його уряд "зробить усе можливе, щоб диверсифікувати енергетичний баланс і закупівлі енергії".

"По-перше, це дає нам безпеку, а енергетична безпека є одним із найважливіших питань для Угорщини. По-друге, саме так можна купувати нафту і газ за найнижчими цінами. Якщо ви купуєте апельсини з трьох місць – зі сходу, заходу і півдня – то навіть під час геополітичного конфлікту чи війни ви зможете їх купувати, причому дешевше, адже постачальники конкуруватимуть між собою. Те саме стосується нафти і газу", – сказав він.

Він наголосив, що причина в тому, що Угорщина "не може змінити географію".

"Росія буде поруч, Угорщина буде поруч. Тому ми намагатимемося диверсифікувати постачання. Це не означає, що ми хочемо повністю відмовитися від співпраці. Ми хочемо купувати нафту дешево і надійно", – сказав він.

Мадяр нагадав, що поки триває російсько-українська війна – діють санкції Європейського Союзу проти Росії.

"Іноді санкції послаблюють, адже інакше світова економіка може обвалитися, а країни – збанкрутувати через нестачу нафти. Але щойно війна закінчиться – а ми сподіваємося, що переговори будуть успішними і це станеться скоро – Європа одразу ж скасує санкції", – сподівається Мадяр.

На його думку, купувати сировину за високими цінами "не в інтересах" ЄС, коли сусідом є РФ.

"Це підриває нашу конкурентоспроможність. Іноді легко говорити гучні слова – я розумію моральні аспекти та питання принципів і, як і всі, підтримую захист прав людини. Але не варто стріляти собі в ногу. Ми будемо намагатися купувати нафту і газ з якомога більшої кількості джерел", – додав Мадяр.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, зокрема схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ та затвердження кредиту на 90 млрд євро, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський повідомив, що ремонт пошкодженого російськими атаками трубопроводу "Дружба" завершиться цієї весни.