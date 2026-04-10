Зеленський заявив, що Україна відремонтує нафтопровід "Дружба" навесні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ремонт пошкодженого російськими атаками трубопроводу "Дружба" завершиться цієї весни.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав на зустрічі із журналістами, повідомляє "Укрінформ".

Зеленський запевнив, що Україна відремонтує нафтопровід, виконавши відповідні домовленості з Єврокомісією. У березні ЄС запропонував фінансову та експертну підтримку для відновлення поставок російської нафти до Угорщини і Словаччини трубопроводом "Дружба".

"Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід "Дружба". А відповідальність щодо постачання буде за європейцями. Ми відремонтуємо, бо така домовленість. Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено", – розповів Зеленський.

Український президент наголосив, що Київ не може відповідати за безпеку транзиту, якщо Росія завдасть нових ударів по об’єктах трубопроводу. Він також зазначив, що знищені резервуари швидко відремонтувати неможливо.

Коментуючи майбутні вибори в Угорщині, Зеленський запевнив, що Україна не втручається у виборчий процес в сусідній країні.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, зокрема схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ та затвердження кредиту на 90 млрд євро, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Днями Орбан заявив, що якщо його партія "Фідес" виграє вибори 12 квітня, то він зможе реалізувати план примусу України до відновлення постачання російської нафти до Угорщини.