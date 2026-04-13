"Не стоит стрелять себе в ногу": Мадьяр выступил за закупку энергии из разных источников, включая РФ

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна будет продолжать закупать российскую нефть, но в то же время будет стремиться диверсифицировать закупки энергоносителей.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 13 апреля, пишет "Европейская правда".

В контексте закупки Венгрией российской нефти Мадьяр заявил, что его правительство "сделает все возможное, чтобы диверсифицировать энергетический баланс и закупки энергии".

"Во-первых, это дает нам безопасность, а энергетическая безопасность является одним из важнейших вопросов для Венгрии. Во-вторых, именно так можно покупать нефть и газ по самым низким ценам. Если вы покупаете апельсины из трех мест – с востока, запада и юга – то даже во время геополитического конфликта или войны вы сможете их покупать, причем дешевле, ведь поставщики будут конкурировать между собой. То же касается нефти и газа", – сказал он.

Он подчеркнул, что причина в том, что Венгрия "не может изменить географию".

"Россия будет рядом, Венгрия будет рядом. Поэтому мы будем пытаться диверсифицировать поставки. Это не значит, что мы хотим полностью отказаться от сотрудничества. Мы хотим покупать нефть дешево и надежно", – сказал он.

Мадьяр напомнил, что пока продолжается российско-украинская война – действуют санкции Европейского Союза против России.

"Иногда санкции ослабляют, ведь иначе мировая экономика может обвалиться, а страны – обанкротиться из-за недостатка нефти. Но как только война закончится – а мы надеемся, что переговоры будут успешными и это произойдет скоро, – Европа сразу же отменит санкции", – надеется Мадьяр.

По его мнению, покупать сырье по высоким ценам "не в интересах" ЕС, когда соседом является РФ.

"Это подрывает нашу конкурентоспособность. Иногда легко говорить громкие слова – я понимаю моральные аспекты и вопросы принципов и, как и все, поддерживаю защиту прав человека. Но не стоит стрелять себе в ногу. Мы будем стараться покупать нефть и газ из как можно большего количества источников", – добавил Мадьяр.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, в частности одобрение 20-го пакета санкций против РФ и утверждение кредита на 90 млрд евро, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский сообщил, что ремонт поврежденного российскими атаками трубопровода "Дружба" завершится этой весной.