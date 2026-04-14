У Норвегії розслідують можливу розтрату коштів програми допомоги Україні

У Норвегії розгорівся скандал навколо можливого використання коштів, виділених на підтримку України.

Про це пише VG, передає "Європейська правда".

Мова йде про кошти, які були виділені в межах програми Нансена. Підрозділ по боротьбі з економічними злочинами Økokrim висунув обвинувачення двом особам: офіцеру збройних сил та керівнику приватної компанії.

Як повідомив прокурор поліції Йоган Локен, офіцера підозрюють у зловживанні службовим становищем під час участі в процесі державних закупівель.

За версією слідства, він міг впливати на рішення навіть після усунення від відповідної посади.

Другим фігурантом справи став генеральний директор компанії, яка отримала контракт у межах програми. Йому інкримінують розтрату коштів, пов’язаних із цим процесом закупівель.

Обох підозрюваних затримали в лютому під час операції, про яку раніше не повідомлялося. Після допитів їх відпустили без обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обидва заперечують свою провину.

У Økokrim наголосили, що подібні правопорушення є рідкісними, але становлять серйозну загрозу, адже можуть підірвати довіру до системи державних закупівель і збройних сил, а також вплинути на ефективність допомоги Україні.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування, встановлюючи всі обставини можливих зловживань у межах програми підтримки України.

У січні 2024 року звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

У Пентагоні потім заявили, що немає достовірних доказів потрапляння американської зброї не в ті руки.