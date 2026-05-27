Канада вперше укладе велику угоду про продаж СПГ у країну Європи

Цього тижня відбудеться оголошення про укладення історичної угоди щодо експорту скрапленого природного газу (СПГ) з канадської Британської Колумбії до Німеччини.

Про це CBC News стало відомо від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією співрозмовників, ця масштабна угода буде укладена між компанією Ksi Lisims LNG з Британської Колумбії та німецькою компанією SEFE.

Міністр енергетики Британської Колумбії Адріан Дікс у вівторок, спілкуючись із журналістами, не підтвердив, хто саме є сторонами угоди.

"Ksi Lisims, очевидно, працювала над розбудовою ринків по всьому світу, тож це їхнє оголошення", – сказав Дікс.

Міністр енергетики Канади Тім Ходжсон має намір зробити заяву в середу вранці у Ванкувері щодо "міжнародного експорту енергоносіїв", і очікується, що будуть розкриті деталі угоди.

За даними джерел, угода, перша між Канадою та Європою, передбачає постачання одного мільйона метричних тонн СПГ на рік.

Виступаючи на зустрічі прем'єр-міністрів західних провінцій в Альберті, прем'єр-міністр Британської Колумбії Девід Ебі заявив, що задоволений угодою.

"Частина роботи, необхідної для прийняття остаточного інвестиційного рішення, полягає в укладенні угод про відбір – це зобов'язання купувати СПГ з комплексу. Тож важливе оголошення про купівлю СПГ європейським партнером наближає нас до цієї мети", – сказав він.

Нагадаємо, ще у січні повідомляли, що ЄС шукає альтернативи американському СПГ через зазіхання президента США Дональда Трампа на Гренландію.

Цього року Україна почала отримувати американський СПГ через литовський термінал у Клайпеді.